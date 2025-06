GM apreende capinhas de celular sem nota fiscal em Campinas

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu centenas de capinhas de celular sem nota fiscal durante patrulhamento no bairro Vila Aeroporto, na região do distrito do Ouro Verde. O carro do responsável também foi recolhido, por apresentar diversas irregularidades.

A ocorrência foi registrada por equipes do GAE (Grupo de Apoio Especial), que visualizaram um grupo reunido ao redor de um carro em frente a um bar. Um homem jogou uma bolsa no interior do veículo ao notar a presença da guarnição, o que motivou a abordagem.

Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram diversas sacolas repletas de capinhas para celular. O suspeito afirmou que adquiriu o material em São Paulo com a intenção de revender em Campinas, mas não apresentou nota fiscal.