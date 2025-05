Justiça determina continuidade de convênio do Cândido Ferreira

O valor atual está em R$ 6.068.301,83 e antes disso o Cândido Ferreira reivindicava o valor mensal para R$ 7.418.987,77.

A Justiça estabeleceu multa diária de R$ 100 mil caso haja descumprimento das medidas e que terá valor revertido para o Fundo Municipal de Saúde de Campinas.

Protesto

Um grupo de manifestantes bloqueou na tarde desta sexta-feira (30) a Rua Padre Domingos Giovanini, no bairro Taquaral, em Campinas, em protesto contra o possível fim do convênio e a paralisação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que atende à região. A interdição ocorreu no trecho após o cruzamento com a Rua Almeida Garret, com bloqueio total da via e desvio de trânsito para rotas alternativas.