Novo ponto na John Boyd passa a multar após série de acidentes

A instalação de fiscalização eletrônica em áreas com grande circulação de pessoas tem sido a estratégia da Emdec em pontos próximos a estações e terminais BRT. Foi assim com o Terminal BRT Santa Lúcia, em dezembro; com o acesso ao Terminal Campo Grande, em fevereiro; e na Estação Parque das Bandeiras / Ipaussurama, no final de fevereiro.