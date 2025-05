Acidentes com motos lideram atendimentos do Samu em Campinas

Entre 24 de abril de 2024 e 22 de maio de 2025, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campinas atendeu 6.722 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, o que representa uma média mensal de 600 casos. Os dados são do banco de registros da unidade, que atende 90% das ocorrências nas vias urbanas do município.

Do total de atendimentos, 63% envolvem motociclistas, considerando colisões com automóveis, caminhões e outros veículos. Os acidentes entre motos e automóveis somaram 2.329 registros (34,6%), enquanto os acidentes somente com motos foram 1.750 (26%). Também foram registrados 703 atropelamentos (10,5%), 429 colisões entre carros (6,4%), 242 ocorrências com bicicletas (3,6%) e 180 acidentes entre motos (2,7%). Outras categorias somaram 1.089 atendimentos (16,2%).

As Ambulâncias de Suporte Básico, destinadas a casos menos graves, atenderam 77% das ocorrências. Já os casos de maior complexidade receberam o atendimento das Ambulâncias de Suporte Avançado (23%). As vítimas graves são encaminhadas principalmente aos hospitais Mário Gatti, PUC-Campinas, HC da Unicamp e Hospital Ouro Verde, enquanto os casos moderados vão para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Em algumas situações, os feridos também são levados a hospitais particulares, mediante disponibilidade e autorização.