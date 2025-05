Viracopos é eleito melhor aeroporto do Brasil em 2025

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi novamente eleito o melhor do Brasil na categoria de aeroportos com mais de 10 milhões de passageiros por ano, segundo pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC). A premiação, referente ao desempenho de 2024, foi anunciada nesta terça-feira (27), em cerimônia realizada em Brasília, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Esta é a quinta vez que Viracopos recebe o prêmio Aviação +Brasil, sendo que nas edições de 2019 e 2020 o aeroporto foi reconhecido na categoria geral, e em 2022, 2023 e 2025, na categoria que reúne os terminais com movimentação superior a 10 milhões de passageiros ao ano.

De acordo com os dados da SAC, Viracopos atingiu nota 4,48 em uma escala de 1 a 5, superando a média da categoria, que foi de 4,39. A média geral entre os 20 principais aeroportos do país ficou em 4,43. O levantamento considerou a opinião de aproximadamente 107 mil passageiros, ouvidos ao longo de 2024, nos terminais que representam cerca de 86% do fluxo aéreo nacional.