Padre é acusado de embebedar e estuprar adolescente de 16 anos

Um padre de Indaiatuba está sendo acusado de estuprar um adolescente de 16 anos após supostamente embebedá-lo na noite do último domingo (18 de maio). O crime teria ocorrido na casa do pároco, localizada na Chácara do Trevo, depois que ele levou o jovem para jantar e autorizou o consumo de vodka e uísque.

Segundo o boletim de ocorrência, o padre – que era ministro da Igreja Santa Teresinha, frequentada pela família da vítima – convidou o adolescente para jantar e pediu permissão à mãe do jovem. No restaurante no bairro Cidade Nova I, o garoto pediu para beber, e o padre autorizou o consumo de drinks de vodka.

Após o jantar, o religioso levou o adolescente para sua casa, onde ofereceu uísque para "relaxar". Com o jovem já tonto e desorientado, o padre insistiu em fazer massagens, pediu que ele tirasse a roupa e, em seguida, ordenou que praticasse sexo oral e masturbação. Depois dos atos, o padre levou a vítima para casa.

Denúncia e ameaças