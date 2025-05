RMC tem quarta-feira de sol e baixa umidade; máxima chega a 28°C

A quarta-feira (21) começou com céu claro e poucas nuvens na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A previsão aponta tempo estável ao longo do dia, com temperaturas elevadas para esta época do ano e baixa umidade relativa do ar durante as tardes.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, os termômetros devem variar entre 15°C nas primeiras horas do dia e 28°C no período da tarde — o que representa manhãs amenas e tardes quentes, típicas do outono seco.

A orientação é para que a população mantenha-se hidratada, especialmente em horários de maior calor e baixa umidade.