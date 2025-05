Ajudante leva choque elétrico, cai de imóvel e morre em Pedreira

O ajudante geral Milton Solivan Ferreira dos Santos,, de 54 anos, morreu na tarde de sexta-feira, 16, após cair de um imóvel enquanto trabalhava com a parte de pintura em Pedreira. Ele levou um choque elétrico, que ocasionou a queda na sequência.

O corpo de Milton foi encontrado por guardas municipais na calçada da empresa onde prestava serviços, no bairro Santa Clara. De acordo com relatos, ele auxiliava um pintor no local quando o acidente ocorreu.

O filho do pintor que testemunhou o fato, contou aos agentes que Milton encostou acidentalmente o cabo do rolo de pintura em fios elétricos, levou um choque e, em seguida, caiu da estrutura.