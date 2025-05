Nova indústria de cosméticos deve gerar 200 empregos em Vinhedo

A cidade de Vinhedo vai receber, nos próximos meses, uma nova indústria do setor de cosméticos. A AMAM Serviços de Industrialização Ltda. está se instalando no Distrito Industrial do município e deve iniciar as operações em outubro deste ano, com previsão de gerar até 200 empregos diretos em sua fase plena.

Na primeira etapa, a indústria deve contratar cerca de 40 colaboradores para um turno de produção, com expectativa de expansão conforme a empresa atinja sua capacidade total. A logística estratégica e a qualificação da mão de obra local foram fatores decisivos para a escolha de Vinhedo como sede da empresa.

A AMAM atuará na fabricação de produtos cosméticos, com foco em tecnologia de ponta e práticas sustentáveis. Segundo os dirigentes, o objetivo é fornecer produtos de alta qualidade, atendendo ao crescimento constante da demanda do setor no Brasil.