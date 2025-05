Festa Nervosa volta a Barão com DJs e batidas afro-brasileiras

O destaque da noite é o DJ PG , figura influente da música brasileira urbana, com passagens por projetos como Elo da Corrente e Mamelo Sound System, além de turnês na Europa e Oceania. Com mais de 20 anos de atuação, PG promete um set carregado de malemolência e identidade nacional.

Após anos em formato itinerante, a festa ganha novo endereço e se conecta à proposta cultural da Blacaman, espaço que une arte, cerveja artesanal e referências ao realismo mágico. O line-up conta com nomes como DJ PG, de São Paulo, Lucas Barata, Alex P e Bad JVJV , que se revezam na pista a partir da meia-noite.

A tradicional Festa Nervosa, referência da cena alternativa em Barão Geraldo, estreia neste sábado (17) na Cervejaria Blacaman, em Campinas. O evento, conhecido por sua proposta sonora diversa e atmosfera dançante, reúne DJs nacionais e internacionais para uma noite que mistura grooves do mundo, música brasileira e eletrônica africana .

O DJ Lucas Barata, um dos criadores da festa, assume dois momentos da noite, incluindo o tradicional set da “Hora do Rush”, com clássicos que incendiam a pista. Alex P mergulha nas batidas africanas como afro house, amapiano e gqom, enquanto Bad JVJV encerra a festa com uma seleção ousada de graves, eletrônica e ritmos dançantes.

Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 50, dependendo do lote, e podem ser adquiridos no link disponível na bio do Instagram oficial da festa: @festanervosa.

Serviço

Festa Nervosa na Cervejaria Blacaman