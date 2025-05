Sexta-feira segue com sol e calor na RMC

A sexta-feira (9) começou com céu azul e poucas nuvens na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A aproximação de um sistema frontal sobre o Sul do Brasil reforça a tendência de aumento das temperaturas na região.

O calor, combinado com a influência do sistema frontal, deve predominar ao longo do dia, com máximas podendo atingir os 30°C. Não há expectativa de chuvas.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).