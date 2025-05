Caminhão para na Bandeirantes e é atingido por carreta

Um acidente grave entre um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa ferida com gravidade na Rodovia Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. A colisão aconteceu no km 106 da via, por volta das 18h45 desta quarta-feira (7), e causou interdição prolongada do acostamento, que permanecia fechado na manhã desta quinta (8).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária e a concessionária AutoBAn, o caminhão apresentou pane e parou na faixa de rolamento quando foi atingido na traseira por uma carreta carregada com frutas. Com o impacto, a carga do caminhão – composta por prensas de telha – tombou, e uma pessoa ficou presa nas ferragens.

A vítima, um dos ocupantes do caminhão, foi socorrida em estado grave e levada pelo resgate avançado ao hospital de Hortolândia. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.