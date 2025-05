System Of a Down traz carga de 34t para shows via Viracopos

O Terminal de Carga (TECA) do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu no domingo (5) uma aeronave cargueira com cerca de 34 toneladas de equipamentos da banda System Of a Down, que inicia nesta semana a turnê Wake Up Tour pela América do Sul. Foram desembarcados 20 paletes de instrumentos e estruturas que serão utilizados nos cinco shows do grupo no Brasil, com apresentações em Curitiba (6/5), Rio de Janeiro (8/5) e São Paulo (10, 11 e 14/5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A carga foi rapidamente liberada pela Alfândega da Receita Federal e transportada por via terrestre para os locais dos eventos. Os equipamentos foram armazenados em área controlada, com monitoramento 24 horas por dia, reforçando a capacidade do TECA para receber grandes operações logísticas ligadas ao setor de entretenimento.

Com estrutura especializada e agilidade no processamento, o TECA de Viracopos tem se consolidado como principal porta de entrada para megaeventos internacionais no Brasil. Já passaram pelo terminal as cargas de turnês de artistas como Paul McCartney, Bruno Mars, The Weeknd, Linkin Park, Lady Gaga e Madonna, além dos equipamentos do Lollapalooza 2024, que trouxe Blink 182, Hozier e Kings of Leon.