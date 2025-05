Célia Leão é retirada de voo por usar almofada ortopédica

Mesmo já acomodada na poltrona, Célia foi abordada por funcionários da companhia, que exigiram que ela retirasse a almofada roho, item clínico que lhe permite sentar com segurança. Diante da recusa — por risco à sua saúde —, ela e o marido foram obrigados a sair do avião, enquanto a filha permaneceu a bordo para cumprir compromissos profissionais no Brasil. O episódio provocou um atraso de 40 minutos no voo.

Enquanto aguardavam a liberação, Célia e o marido foram levados a um hotel pago pela empresa.

Nota da Gol:

"A GOL informa que, no voo G3 7665 de quinta-feira, 01/05, entre Buenos Aires/Aeroparque (AEP) e São Paulo/Guarulhos (GRU), uma Cliente com necessidades de atendimento especial não pôde embarcar devido à ausência prévia de formulário MEDIF e ao uso de um item de apoio no assento que, segundo avaliação da tripulação e com base nos protocolos da ANAC, não estava autorizado para utilização a bordo, podendo representar risco à segurança da passageira. A Companhia lamenta os transtornos causados à Cliente e ao seu acompanhante e reforça que prestou toda a assistência necessária no momento do desembarque. Após nova avaliação do caso, com o envio do MEDIF e liberação médica, o embarque foi autorizado para esta sexta-feira, 02/05, às 18h20 (hora local), com todas as condições seguras e adequadas. A GOL reafirma seu compromisso com a Segurança — valor número 1 da Companhia — e com o respeito às necessidades individuais de seus Clientes, trabalhando continuamente para aprimorar seus processos de atendimento."