Indaiatuba terá 200 novas moradias por meio da CDHU

O prefeito de Indaiatuba, Dr. Custódio Tavares (MDB), assinou nesta semana um convênio com o Governo do Estado para a construção de 200 unidades habitacionais populares no município. A reunião foi realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em São Paulo, e contou com a presença do secretário estadual Marcelo Cardinale Branco, do secretário municipal de Habitação, Osni Wulf, e do deputado estadual Rogério Nogueira, que articulou o encontro.

As moradias serão viabilizadas por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Além disso, a comitiva também formalizou o pedido para ampliar o acesso ao Programa Preço Social, que pode beneficiar mais 400 famílias com a aquisição de imóveis a preços reduzidos.

Outro pedido apresentado ao Estado foi a construção de 28 unidades do Programa Vida Longa, voltado ao atendimento gratuito de idosos em situação de vulnerabilidade social, com moradias adaptadas e dignas.