Governo de SP investe R$ 3 bi em rodovias da região de Campinas

O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (3) um investimento de R$ 2,99 bilhões em obras de infraestrutura viária na região de Campinas, como parte do programa “São Paulo pra Toda Obra”, considerado o maior da história estadual para modernização do sistema rodoviário, com recursos totais de R$ 30 bilhões.

Entre os anúncios feitos pelo governador Tarcísio de Freitas está a confirmação da entrega da duplicação da Rodovia Miguel Melhado no segundo semestre deste ano. A obra é aguardada há anos por motoristas que utilizam o trecho como ligação entre Campinas e o Aeroporto de Viracopos, e também como alternativa de acesso à região de Indaiatuba.

Na região, outro destaque é o recapeamento do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com intervenções em andamento que somam 2,1 mil quilômetros de melhorias, entre a capital e Igarapava. Com R$ 1 bilhão em investimentos, essa é a maior obra em extensão já realizada no sistema viário paulista, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026.

O programa estadual inclui cerca de 1.500 obras, sendo 544 já concluídas, 208 em andamento e 829 previstas para os próximos anos. Campinas está entre as cinco regiões que mais receberão investimentos, ao lado da Grande São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto e região Central.

Além das obras em execução, o governador também anunciou o início de 62 novas intervenções, totalizando R$ 1,04 bilhão. Destas, 61 são destinadas à pavimentação de estradas vicinais, abrangendo 70 municípios. A única obra estadual desse pacote será na SP-322, em Bebedouro, com investimento de R$ 67,1 milhões.

Investimentos em Piracicaba

Na região de Piracicaba, um dos projetos em destaque é a recuperação da Rodovia SP-147, entre os municípios de Piracicaba e Anhembi. O trecho de 58,5 km está em fase de licitação e deve receber R$ 319,5 milhões em melhorias.

Segundo o governo estadual, o programa "São Paulo pra Toda Obra" deve gerar 252 mil empregos diretos e indiretos, com 22 mil km de intervenções que envolvem rodovias principais, vicinais e trechos urbanos. As obras são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com R$ 14,5 bilhões em recursos, e pelas concessionárias reguladas pela Artesp, com mais R$ 15,4 bilhões.