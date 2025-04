Flávio Paradella: A pressão do Circuito das Águas

Na prática, a pressão tem surtido efeito . Em relação à SP-304 , entre Piracicaba e Americana, o governador já sinalizou que pode rever os planos . E, diante da mobilização no Circuito das Águas, adotou tom mais conciliador: prometeu diálogo e ajustes . Mas é impossível ignorar a reticência com que a proposta é recebida. Em regiões onde o turismo e a mobilidade regional são vitais, a instalação de pórticos é vista como um obstáculo ao desenvolvimento , não como solução.

A proposta do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de instalar 47 novos pórticos de pedágio por Free Flow nas rodovias do interior paulista vem encontrando resistência crescente – e não apenas da oposição. No Circuito das Águas, o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins (MDB) , se consolidou como a principal voz contra o projeto, mesmo sendo de um partido da base governista. Um sinal claro de que o descontentamento com os novos pedágios transcende espectros políticos .

O discurso técnico do governo estadual — que aponta o pedágio como instrumento de financiamento da infraestrutura rodoviária — perde força quando encontra municípios que sequer viram melhorias nas estradas que cortam seus territórios. O temor é evidente: pagar mais por um serviço que já não funciona bem.

A reação liderada por Carlos Alberto Martins mostra que a base de apoio de Tarcísio também cobra coerência. O MDB, parceiro de primeira hora do governo paulista, vê no projeto um tiro no pé político, sobretudo em ano pré-eleitoral. Se o governador tem ambições maiores, como já se especula para 2026, precisará demonstrar sensibilidade com as vozes locais, especialmente quando elas partem de aliados.

A movimentação deste fim de semana tem um potencial simbólico forte. É mais do que um protesto contra a tarifa — é um sinal de desgaste e ruído entre o Palácio dos Bandeirantes e o interior. Resta saber se o governo estadual tratará o movimento como um pedido de diálogo real ou apenas como um problema de comunicação a ser contornado.