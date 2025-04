Campinas quer R$ 307 milhões do Novo PAC para oito projetos

A Prefeitura de Campinas aderiu ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e cadastrou oito projetos que somam mais de R$ 307,4 milhões. As propostas priorizam investimentos em obras de contenção de enchentes, equipamentos de saúde, unidades públicas de atendimento e espaço esportivo comunitário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o município optou por inscrever ações que não exigem contrapartida financeira. “Todos os recursos são muito bem-vindos, principalmente quando são a fundo perdido, como esses projetos”, explicou.

Maior investimento será na 2ª etapa das obras antienchentes

Caso seja contemplada, a maior parte dos recursos será destinada à 2ª fase do sistema de controle de cheias na Bacia do Ribeirão Anhumas, com a construção de três novos reservatórios:

RP-2 , na Praça Rene Pena (Córrego Proença);

, na Praça Rene Pena (Córrego Proença); RS-2 , na Praça Alfredo Aquino de Oliveira (Córrego Serafim);

, na Praça Alfredo Aquino de Oliveira (Córrego Serafim); Piscinão Norte-Sul, no Ribeirão Anhumas.

Também estão previstas obras de reforço de galerias na Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul) e travessias na Avenida Orosimbo Maia. O valor estimado para esse pacote é de R$ 298,5 milhões. A primeira etapa dessas intervenções já está em execução com financiamento do BNDES.

Projetos na saúde e em áreas sociais

Outros destaques entre os projetos inscritos incluem:

Construção da UBS do Myrian – R$ 4,3 milhões;

– R$ 4,3 milhões; Construção de uma Policlínica Infantil e outra Oncológica ;

e outra ; Construção de um novo CAPS Infantojuvenil , na região do Padre Anchieta;

, na região do Padre Anchieta; Equipamentos para UBSs , com kits de 16 itens (como câmaras frias, desfibriladores e equipamentos para fisioterapia) – R$ 2,8 milhões;

, com kits de 16 itens (como câmaras frias, desfibriladores e equipamentos para fisioterapia) – R$ 2,8 milhões; Kits para telessaúde , com notebooks, webcams e TVs – R$ 270 mil;

, com notebooks, webcams e TVs – R$ 270 mil; Espaço esportivo comunitário no Jardim Novo Maracanã – R$ 1,5 milhão, com campo society, pista de caminhada, parquinho infantil e quadra 3x3.

Também foram cadastradas propostas para unidades nos bairros Parque Industrial e Residencial Bela Aliança, com projetos-padrão do governo federal, mas sem indicação de valor até o momento.

Próximos passos

Os projetos estão agora sob análise do Governo Federal, que deve anunciar as propostas selecionadas nas próximas etapas do Novo PAC. Caso aprovados, os investimentos serão repassados sem necessidade de financiamento municipal.