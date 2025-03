Marido confronta suposto amante da mulher e é assassinado a tiros

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (26) após uma briga envolvendo uma suposta traição no Jardim Florence, em Campinas. A vítima foi atingida por um disparo na região do abdômen e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 6h, em frente a uma residência na Rua Jácomo Lione.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 11º Distrito Policial, o autor do disparo é um homem de 36 anos, marido da testemunha que relatou o crime à polícia. Segundo as informações da prima do homem assassinado e esposa do acusado, a discussão começou após a vítima confrontar o suspeito sobre um suposto relacionamento extraconjugal com sua companheira.

Durante o desentendimento, o acusado teria sacado uma arma e atirado. O disparo foi presenciado pela esposa do suspeito, que também estava no local no momento do crime. A vítima chegou a ser socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Ouro Verde, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o disparo, o autor do assassinato fugiu do local levando a arma utilizada no crime. A Polícia Civil realizou diligências imediatas para tentar localizar o suspeito, mas até o momento ele segue foragido. O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pelo 11º DP de Campinas.