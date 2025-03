Pedágio de Itatiba terá autoatendimento de pagamento digital

A partir da próxima segunda-feira (17), motoristas que trafegam pela Rodovia Romildo Prado (SP-063), em Itatiba, contarão com uma nova modalidade de pagamento no pedágio. A concessionária Rota das Bandeiras iniciará a operação de duas cabines de autoatendimento no km 10, permitindo que os usuários paguem a tarifa de forma digital, sem a necessidade de atendimento manual.

As cabines serão exclusivas para veículos de passeio e motocicletas, ficando proibido o uso por caminhões e ônibus. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou débito, além de dispositivos com tecnologia de aproximação, como celulares e relógios inteligentes.

Mais agilidade no pedágio

Segundo a concessionária, a implementação das cabines busca agilizar o fluxo na rodovia e oferecer mais facilidade ao usuário. A opção de pagamento digital já era aceita nas cabines tradicionais, mas, agora, a expectativa é que os motoristas que utilizam essa forma de pagamento tenham um atendimento exclusivo e mais rápido.

As cabines de autoatendimento estarão identificadas como 4 e 7, com sinalização especial para orientar os condutores. A iniciativa faz parte de um projeto piloto que será expandido gradualmente para outras praças de pedágio do Corredor Dom Pedro ao longo de 2025.

As cabines tradicionais seguirão em operação, mas a tendência, segundo a Rota das Bandeiras, é que sejam priorizadas para usuários que ainda pagam a tarifa em dinheiro.

A concessionária reforça que o autoatendimento não substitui os sistemas de cobrança automática via tag, como os oferecidos por diversas operadoras de pagamento eletrônico de pedágio.