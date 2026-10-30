O Somos Vôlei Bauru joga neste sábado (31/10), em Igaraçu do Tietê, na busca de mais um título na Liga de Bauru – torneio regional organizado pela AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).

As equipes são formadas por jogadoras da faixa etária 45+ e o palco das partidas, com entrada gratuita, será o ginásio da Cohab (rua Aniceto Astorga, S/N).

O primeiro duelo, às 15h30, será travado entre Igaraçu do Tietê e Assis. Logo em seguida, por volta das 16h, o Somos Vôlei Bauru enfrenta Itaí. Os vencedores disputam a grande final.