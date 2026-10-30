O Somos Vôlei Bauru joga neste sábado (31/10), em Igaraçu do Tietê, na busca de mais um título na Liga de Bauru – torneio regional organizado pela AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).
As equipes são formadas por jogadoras da faixa etária 45+ e o palco das partidas, com entrada gratuita, será o ginásio da Cohab (rua Aniceto Astorga, S/N).
O primeiro duelo, às 15h30, será travado entre Igaraçu do Tietê e Assis. Logo em seguida, por volta das 16h, o Somos Vôlei Bauru enfrenta Itaí. Os vencedores disputam a grande final.
Em 2025, o Somos Vôlei Bauru foi campeão invicto com o 58+, vencedor com o 68+ (que teve só uma derrota) e vice com o 45+. As duas finais que faltam neste ano (58+ e 65+, que substituiu o 68+ na temporada) serão realizadas em 5 de dezembro, em Bauru.
Taças recentes
No último sábado, 24 de outubro, o Somos Vôlei Bauru foi bicampeão com o 45+ e o 68+ em outra competição: a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) em seu polo 10, cuja sede é em Bauru. Já o 58+ foi vice.
Com escolinha gratuita para mulheres, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 98122-2021 e (14) 99145-0691.