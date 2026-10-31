A reeleição de Lula traz de volta ao centro do debate o equilíbrio das contas públicas. A dívida elevada e o crescimento das despesas obrigatórias reduzem a margem de manobra do governo. Será necessário apresentar um plano fiscal crível, capaz de estabilizar a dívida sem comprometer investimentos e políticas sociais. A credibilidade será decisiva para reduzir o custo de financiamento da economia.
Juros altos: quem paga essa conta?
A taxa Selic elevada encarece empréstimos, dificulta investimentos e compromete o orçamento das famílias endividadas. Empresas também adiam projetos diante do custo do crédito. Para permitir uma redução sustentável dos juros, o Brasil precisa combinar inflação menor, expectativas ancoradas e responsabilidade fiscal. Não basta pressionar o Banco Central: é preciso criar condições econômicas para que os juros caiam.
Inflação: o desafio continua
Controlar a inflação será uma das prioridades econômicas do novo mandato. A alta dos preços reduz o poder de compra, especialmente das famílias de menor renda, que comprometem parcela maior do orçamento com itens essenciais. O desafio é evitar que pressões cambiais, custos de produção e expectativas desancoradas prolonguem o problema. Estabilidade de preços também é uma política de proteção social.
Fed mantém juros e acende alerta
O Federal Reserve manteve os juros americanos entre 3,75% e 4,00% ao ano. A decisão, porém, não foi unânime: dois dirigentes defenderam uma elevação de 0,25 ponto percentual. A inflação ainda acima da meta de 2% exige cautela. Para o Brasil, juros americanos elevados podem fortalecer o dólar, pressionar o câmbio e limitar o espaço para cortes da Selic.
Dólar e risco fiscal: uma relação direta
O comportamento do dólar não depende apenas dos juros internacionais. A percepção de risco fiscal também influencia a decisão dos investidores de aplicar recursos no Brasil. Quando há dúvidas sobre a trajetória da dívida pública, aumenta a remuneração exigida para financiar o país. Um programa fiscal consistente pode favorecer o real, reduzir pressões inflacionárias e contribuir para melhorar as condições de financiamento da economia.
Endividamento das famílias preocupa
O endividamento das famílias limita o consumo e dificulta a recuperação sustentável da atividade econômica. Com juros elevados, parcelas de empréstimos e faturas acumuladas absorvem recursos que poderiam ser destinados a bens e serviços. Medidas de renegociação podem aliviar a situação, mas não resolvem sozinhas o problema. Educação financeira, crédito responsável e estabilidade de renda são fundamentais para evitar que o endividamento volte a crescer.
Reforma tributária exige atenção
A transição para o novo sistema de tributação sobre o consumo começa a ganhar importância prática em 2027. A mudança promete simplificar procedimentos e reduzir distorções, mas exigirá adaptação das empresas, revisão de sistemas e planejamento tributário. O sucesso dependerá da regulamentação, da segurança jurídica e do funcionamento dos créditos tributários. Simplificar impostos é importante, mas preservar a competitividade e a previsibilidade também é essencial.
Produtividade: o caminho para crescer mais
O Brasil precisa ir além dos estímulos ao consumo para sustentar o crescimento econômico. Ganhos de produtividade dependem de investimento, qualificação profissional, inovação, infraestrutura e melhoria do ambiente de negócios. Uma economia mais produtiva consegue ampliar salários e renda sem gerar pressões inflacionárias na mesma proporção. O desafio do próximo mandato será transformar crescimento de curto prazo em desenvolvimento duradouro, com oportunidades e aumento da renda real.
Mude já, mude para melhor!
Resiliência é a palavra de ordem neste momento. Mude já, mude para melhor!