O Federal Reserve manteve os juros americanos entre 3,75% e 4,00% ao ano. A decisão, porém, não foi unânime: dois dirigentes defenderam uma elevação de 0,25 ponto percentual. A inflação ainda acima da meta de 2% exige cautela. Para o Brasil, juros americanos elevados podem fortalecer o dólar, pressionar o câmbio e limitar o espaço para cortes da Selic.

Dólar e risco fiscal: uma relação direta

O comportamento do dólar não depende apenas dos juros internacionais. A percepção de risco fiscal também influencia a decisão dos investidores de aplicar recursos no Brasil. Quando há dúvidas sobre a trajetória da dívida pública, aumenta a remuneração exigida para financiar o país. Um programa fiscal consistente pode favorecer o real, reduzir pressões inflacionárias e contribuir para melhorar as condições de financiamento da economia.