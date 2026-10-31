Há casas que não precisam de mais nada. Precisam apenas que a gente consiga escutá-las. Nem sempre percebemos, mas uma casa também pode fazer barulho.

Não estou falando de sons. Falo daquilo que os nossos olhos encontram o tempo todo: uma superfície cheia de pequenas coisas, uma gaveta que nunca fecha direito, objetos que não têm um lugar definido, aquilo que ficou onde foi deixado porque ninguém soube exatamente onde deveria estar.

São detalhes. Pequenos, quase insignificantes. Mas, somados, eles pedem alguma coisa de nós. Pedem atenção. Pedem decisões. Pedem que a gente pare, escolha, guarde, procure, reorganize.