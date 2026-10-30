Os próximos dias em Bauru serão de idas e vindas do tempo chuvoso, segundo a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp, a começar por precipitações a qualquer momento nesta sexta-feira (30), que amanheceu com nuvens carregadas. De acordo com o IPMet, um sistema de baixa pressão sobre o oceano, próximo ao litoral paulista, mantém a condição de instabilidade sobre o Estado de São Paulo, favorecendo o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas isoladas. As temperaturas apresentam ligeiro declínio.

Ainda segundo o instituto, para sábado (31) e domingo (1), a instabilidade diminui sobre o Estado de São Paulo, mas a nebulosidade ainda apresenta variações, com períodos de sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante a tarde.

A partir do feriado de Finados, nesta segunda-feira (2), o desenvolvimento de um centro de baixa pressão sobre o continente favorece a ocorrência de pancadas de chuva, algumas de forte intensidade e acompanhadas de trovoadas, acrescenta o IPMet.