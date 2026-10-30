

Sem utilizar-se de uma linguagem mais técnica que muitas vezes dificulta o entendimento, neste texto a pretensão é debater o tema já exposto no título de uma maneira mais simples, a fim de trazer para a discussão esse assunto que creio ser urgente.

Passado o calor da eleição, voltemos a refletir sobre questões que precisarão ser encaradas pelos novos governantes. Como é sabido, o Brasil nestes últimos anos vem aumentando consideravelmente sua dívida pública, pois, gasta-se mais do que se arrecada. Para manter a máquina funcionado, o governo recorre-se ao mercado financeiro vendendo títulos públicos com promessa de pagamento futuro, pagando-se juros cada vez mais altos.

No ano de 2025, por exemplo, o governo federal pagou de juros da dívida mais de um trilhão de reais, dinheiro esse que em sua maioria são migrados para grandes corporações financeiras. Para se ter uma ideia, neste mesmo período, o governo gastou cerca de 350 bilhões nas áreas de saúde e educação. Ou seja, no fim os recursos do orçamento acabam se concentrando nas mãos de poucos, quando a lógica deveria ser justamente inversa.

E quanto mais o governo vai piorando suas contas, mais o mercado exige juros mais altos para comprar os títulos públicos, pois o risco de um possível calote aumenta. Por isso, há uma necessidade urgente de se mudar a trajetória da relação Dívida/PIB a fim de buscar um novo caminho sustentável no futuro.

O Brasil deve fechar o presente ano com uma relação Dívida/PIB em 83,5%. Muitos argumentam que essa relação é ainda maior nos EUA ou no Japão, e é verdade. Mas, o que acontece é que nesses países, por uma série de fatores, ainda que a dívida seja alta, eles continuam pagando juros muito baixos nos títulos públicos, o que não ocorre aqui.

O governo federal precisa então acertar as suas contas, reduzindo gastos, montar um novo arcabouço fiscal firme e sustentável a longo prazo que convença o mercado, para que os juros caiam e o governo então passe a gastar menos nesta direção. Não há necessidade de nada drástico, o mais importante é alterar a trajetória da curva dos gastos com os juros das dívidas; pois cortes exagerados só causam recessão e isso não é bom para ninguém.

Agora vem a parte mais difícil, os cortes. Onde cortar? Existe uma estimativa que o Governo deveria buscar hoje um resultado primário (receitas maiores que despesas, com exceção das financeiras) em cerca de 200 bilhões de reais ao ano para viabilizar a sustentabilidade das contas governamentais no médio e longo prazos.

A fim de não reduzir programas sociais, o que se propõe aqui são os cortes de isenções fiscais e subsídios a grandes corporações empresariais que não necessitam de ajuda do governo; corte nos altos salários existentes nos 3 poderes, superando, muitas vezes, o salário do presidente da república em 2, 3, 4 vezes mais; diminuição dos valores das emendas que o Congresso adquiriu ultimamente, recursos esses que constantemente são muito mal alocados; e o governo contratar melhor gastando menos, pois há muita gordura que pode ser eliminada, principalmente em contratos milionários. Ou seja, é possível o país equilibrar as contas sem diminuir as políticas públicas endereçadas à população mais carente.

Qual seria o resultado disso lá na frente? Juros mais baixos, daí, economizaríamos, por exemplo, 300 bilhões/ano no pagamento dos juros da dívida, e esses recursos, em vez de ficar na mão de banqueiros, poderiam ser alocados pelo governo para investimentos e melhoria das políticas públicas, em geral. Cabe ainda mencionar que a redução de juros, também incentiva o investimento e o consumo privados, elevando o PIB do país.

Alguém pode, então, perguntar, mas se é só isso por que não se faz? Não se faz porque ninguém quer perder privilégios advindos do governo, seja o empresariado, os congressistas ou a elite do funcionalismo público. Por isso que muitos governos acabam apelando em cortar despesas justamente que afetam aqueles que tem menos força e voz, mas isso tem que ser combatido.

Ainda que o Lula tenha vencido novamente a eleição, a partir de janeiro de 2027 haverá uma nova composição governamental e caberá a eles acharem o caminho desse equilíbrio fiscal. O que não pode mais prosperar é o dinheiro público ser direcionado cada vez mais para pagamento de juros da dívida. Precisamos fazer o caminho inverso, gastar cada vez menos com tais juros e alocar esses recursos economizados em políticas públicas que alavanquem a renda e o emprego da população brasileira em geral. E isso é possível!