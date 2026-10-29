O Brasil chega a um novo capítulo de sua história política diante de um dilema que não pode ser ignorado: como conciliar as expectativas da população, alimentadas pelas promessas de campanha, com a necessidade de manter as contas públicas sob controle? Para um governo reeleito, o desafio é ainda maior. Depois de conquistar mais um mandato, chega a hora de transformar compromissos em resultados concretos, sem comprometer a estabilidade econômica do país.

O problema está justamente no equilíbrio entre o que se promete e o que efetivamente se pode entregar. De um lado, cumprir todas as promessas e ampliar os gastos públicos sem uma fonte sustentável de financiamento pode pressionar as contas do governo, elevar a dívida pública e aumentar a desconfiança dos agentes econômicos. De outro, recuar de compromissos assumidos com a população pode provocar frustração, desgaste político e a sensação de que as expectativas criadas não foram correspondidas.

É uma equação difícil, mas que precisa ser enfrentada com responsabilidade, transparência e planejamento. Governar não significa apenas anunciar benefícios, lançar programas ou ampliar despesas. Significa, sobretudo, estabelecer prioridades, avaliar os recursos disponíveis e tomar decisões que considerem não apenas o presente, mas também as consequências para o futuro.

A questão fiscal precisa estar no centro dessa discussão. O desequilíbrio persistente entre receitas e despesas reduz a capacidade de investimento do Estado, pressiona o endividamento e pode aumentar o custo de financiamento da economia. Quando cresce a percepção de risco fiscal, empresas e investidores tendem a agir com maior cautela. O resultado pode ser menos investimento, menor geração de empregos e perda de dinamismo econômico.

Esse processo não acontece necessariamente de uma hora para outra, tampouco conduz automaticamente a uma recessão. Entretanto, quando os desequilíbrios fiscais se prolongam e a confiança se deteriora, os efeitos podem se acumular. Juros elevados por mais tempo, crédito mais caro, consumo enfraquecido e adiamento de investimentos formam uma combinação capaz de desacelerar significativamente a atividade econômica. Em um cenário adverso, a queda do Produto Interno Bruto (PIB) pode se tornar acentuada, chegando até mesmo a uma recessão.

É justamente para reduzir esse risco que o país precisa de um verdadeiro freio de arrumação nas contas públicas. Não se trata de defender cortes indiscriminados, paralisar investimentos ou ignorar as necessidades sociais da população. Trata-se de reorganizar as prioridades, controlar o crescimento das despesas, combater desperdícios, revisar gastos pouco eficientes e buscar receitas de maneira consistente, sem criar uma carga tributária excessiva sobre a produção, o consumo e o investimento.

Um ajuste fiscal bem planejado deve preservar políticas públicas essenciais e, ao mesmo tempo, criar condições para que o Estado volte a ter capacidade de investir. Afinal, responsabilidade fiscal e responsabilidade social não precisam ser objetivos opostos. Pelo contrário: sem equilíbrio nas contas públicas, os programas sociais e os investimentos que dependem do orçamento ficam mais vulneráveis às crises econômicas e às restrições financeiras.

Também será fundamental melhorar a qualidade do gasto público. Não basta discutir quanto o governo arrecada ou quanto gasta; é preciso avaliar como os recursos são utilizados e quais resultados produzem para a sociedade. Cada real desperdiçado representa uma oportunidade perdida de investir em saúde, educação, infraestrutura, segurança e produtividade. A eficiência do Estado, portanto, deve ser parte central de qualquer estratégia de reorganização fiscal.

Outro ponto indispensável é a previsibilidade. Empresas precisam de condições para planejar seus investimentos, famílias necessitam de confiança para consumir e poupar, e o mercado financeiro precisa compreender qual será a trajetória das contas públicas. Um governo que estabelece metas realistas, apresenta medidas consistentes e demonstra disposição para corrigir desvios contribui para reduzir incertezas e criar um ambiente econômico mais favorável.

Nesse contexto, o governo reeleito terá de demonstrar maturidade política para reconhecer que promessas não podem ser tratadas como compromissos isolados da realidade orçamentária. Algumas poderão ser cumpridas integralmente; outras talvez precisem ser escalonadas, redimensionadas ou revistas. O importante é que essas decisões sejam explicadas à sociedade com clareza, acompanhadas de prioridades bem definidas e de um plano econômico coerente.

A alternativa de simplesmente adiar os problemas também tem seu preço. Desequilíbrios fiscais não desaparecem porque deixam de ocupar o centro do debate. Ao contrário, podem se tornar mais difíceis e mais custosos de corrigir com o passar do tempo. Quanto maior a demora para enfrentar os problemas, menor tende a ser a margem de manobra do governo diante de uma eventual deterioração do cenário econômico.

E agora, Brasil? O país precisa superar a falsa escolha entre cumprir todas as promessas a qualquer custo e abandonar as expectativas da população em nome do ajuste fiscal. O caminho está em estabelecer prioridades, fazer escolhas responsáveis e construir uma trajetória de crescimento que seja economicamente sustentável.

O desafio do governo reeleito não será apenas entregar resultados no curto prazo, mas garantir que esses resultados possam ser mantidos ao longo do tempo. Isso exige diálogo, responsabilidade, transparência e coragem para explicar que os recursos públicos são limitados e que toda decisão tem um custo e uma consequência.