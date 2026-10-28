A TV Fronteira, de Presidente Prudente, acertou sua afiliação com a Record e se prepara para encerrar a parceria com a Jovem Pan News. A informação foi divulgada pelo jornalista José Armando Vannucci, em seu portal especializado em televisão.
Com o novo contrato, a emissora passará a exibir a programação nacional da Record, incluindo atrações jornalísticas, novelas e programas de entretenimento. A previsão é que a mudança aconteça no dia 16 de novembro, após um período de transição entre as duas redes.
O acordo representa mais uma mudança na trajetória recente da TV Fronteira. Durante aproximadamente três décadas, a emissora foi responsável pela transmissão da programação da Globo na região de Presidente Prudente. A parceria terminou em 2025, quando a TV TEM passou a atender o mercado local como afiliada da rede.
Após o rompimento, a TV Fronteira buscou alternativas para manter sua operação e passou a transmitir conteúdos da Jovem Pan News. A parceria, no entanto, terá duração de poucos meses diante do novo entendimento comercial com a Record.
A troca de rede exigirá adaptações na estrutura da TV Fronteira, principalmente na produção dos telejornais e na organização dos horários destinados à programação local.
A expectativa é que a emissora aproveite os espaços disponibilizados pela Record para manter a cobertura dos acontecimentos de Presidente Prudente e dos municípios do Oeste Paulista.
Além das mudanças editoriais, a nova afiliação também abre possibilidades comerciais. A Record possui uma grade diversificada, com programas de alcance nacional, o que poderá contribuir para a ampliação da audiência e a atração de anunciantes regionais.
A chegada da nova programação ocorre em um momento de reorganização do mercado televisivo no interior de São Paulo. Para a TV Fronteira, o desafio será consolidar sua identidade regional e conquistar espaço junto ao público após as mudanças de afiliação registradas nos últimos anos.