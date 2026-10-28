A TV Fronteira, de Presidente Prudente, acertou sua afiliação com a Record e se prepara para encerrar a parceria com a Jovem Pan News. A informação foi divulgada pelo jornalista José Armando Vannucci, em seu portal especializado em televisão.

Com o novo contrato, a emissora passará a exibir a programação nacional da Record, incluindo atrações jornalísticas, novelas e programas de entretenimento. A previsão é que a mudança aconteça no dia 16 de novembro, após um período de transição entre as duas redes.

O acordo representa mais uma mudança na trajetória recente da TV Fronteira. Durante aproximadamente três décadas, a emissora foi responsável pela transmissão da programação da Globo na região de Presidente Prudente. A parceria terminou em 2025, quando a TV TEM passou a atender o mercado local como afiliada da rede.