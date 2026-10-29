A primeira fase do Vestibular 2027 da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) será aplicada neste domingo (1º), em 30 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista, além de Fortaleza (CE). Ao todo, 88 locais receberão os candidatos. A abertura dos portões será às 12h, com fechamento e início da prova às 13h. A orientação é que os vestibulandos se programem com antecedência para evitar imprevistos no deslocamento até os locais de exame. Nesta edição, 106.165 candidatos estão inscritos para a primeira fase, dos quais 12.337 participam na modalidade de treinamento, destinada a quem ainda não concluiu o Ensino Médio.

Prova terá 80 questões

A primeira fase terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos do que nas edições anteriores. O tempo de prova, no entanto, permanece em cinco horas. Segundo a FUVEST, a mudança acompanha a ampliação da interdisciplinaridade do conteúdo e a preferência por questões que exigem a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas. A avaliação busca identificar competências importantes para a vida universitária, como leitura e compreensão de diferentes tipos de texto, além de conhecimentos básicos em Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e língua estrangeira. Cada questão vale um ponto.