A primeira fase do Vestibular 2027 da Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) será aplicada neste domingo (1º), em 30 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista, além de Fortaleza (CE). Ao todo, 88 locais receberão os candidatos. A abertura dos portões será às 12h, com fechamento e início da prova às 13h. A orientação é que os vestibulandos se programem com antecedência para evitar imprevistos no deslocamento até os locais de exame. Nesta edição, 106.165 candidatos estão inscritos para a primeira fase, dos quais 12.337 participam na modalidade de treinamento, destinada a quem ainda não concluiu o Ensino Médio.
Prova terá 80 questões
A primeira fase terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos do que nas edições anteriores. O tempo de prova, no entanto, permanece em cinco horas. Segundo a FUVEST, a mudança acompanha a ampliação da interdisciplinaridade do conteúdo e a preferência por questões que exigem a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas. A avaliação busca identificar competências importantes para a vida universitária, como leitura e compreensão de diferentes tipos de texto, além de conhecimentos básicos em Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e língua estrangeira. Cada questão vale um ponto.
O que levar e o que é proibido
É obrigatório apresentar documento de identificação, físico ou digital, e levar caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Também são permitidos itens opcionais, como garrafa de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador e régua transparente. Itens médicos dependem de autorização prévia. Não será permitido utilizar relógios de qualquer tipo, celulares, calculadoras, computadores, tablets, câmeras, reprodutores de áudio, smartwatches e outros equipamentos eletrônicos. Também estão proibidos materiais impressos ou para anotações, canetas que não sejam esferográficas, corretivos, marca-texto, compassos, lápis com tabuada, bonés, chapéus, óculos de sol, protetores auriculares e fones de ouvido.
Calendário do vestibular
A divulgação dos convocados para a segunda fase e dos respectivos locais de prova está prevista para 23 de novembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro.
Locais de prova
Araçatuba:
* UNIP – Araçatuba: Rua Baguaçu, 1939 – Parque Baguaçu, Araçatuba – SP. CEP: 16018-555.
Bauru:
* Bloco 5 – Prédio da Faculdade de Direito – ITE: Rua Antônio da Silva Souto, quadra 2, s/n – Vila Pacífico, Bauru – SP. CEP: 17050-510.
* UNIP – Bauru: Rua Luiz Levorato, 2-140 – Rodovia Marechal Rondon, km 335 – Chácaras Bauruenses, Bauru – SP. CEP: 17048-290.
Botucatu:
* Instituto Toledo de Ensino (ITE) – Botucatu: Rua Alcides Cagliari, 2601 – Jardim Aeroporto, Botucatu – SP. CEP: 18606-855.
Campinas:
* Colégio Notre Dame Campinas: Rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, 151 – Notre Dame, Campinas – SP. CEP: 13092-621.
* Escola Salesiana São José: Avenida Padre Almeida Garret, 267 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas – SP. CEP: 13087-290. Atenção: o acesso dos candidatos é pela Avenida Maria Amélia de Rezende Martins, 275 (Portão 1).
* Faculdade Anhanguera de Campinas – Unidade III – Taquaral: Rua Luiz Otávio, 1313 – Taquaral, Campinas – SP. CEP: 13087-018.
* Liceu Nossa Senhora Auxiliadora: Rua Baronesa Geraldo de Resende, 330 – Jardim Guanabara, Campinas – SP. CEP: 13075-270.
* UNIP – Campus Swift – Bloco C: Avenida Comendador Enzo Ferrari, 280 – Swift, Campinas – SP. CEP: 13045-770.
* UNIP – Campus Swift – Bloco B: Avenida Comendador Enzo Ferrari, 280 – Swift, Campinas – SP. CEP: 13043-900.
Franca:
* UNI-FACEF – Prédio I: Avenida Major Nicácio, 2433 – Bairro São José, Franca – SP. CEP: 14401-135.
* UNI-FACEF – Prédio II: Avenida Ismael Alonso y Alonso, 2400 – Bairro São José, Franca – SP. CEP: 14403-430.
Jundiaí:
* Colégio Divino Salvador: Rua General Carneiro, 105 – Vila Arens, Jundiaí – SP. CEP: 13202-590.
* UNIP – Jundiaí: Avenida Armando Giassetti, 577 – Trevo Itu/Itatiba, Vila Hortolândia, Jundiaí – SP. CEP: 13214-525.
Piracicaba:
* Faculdade Anhanguera – Piracicaba: Rua Santa Catarina, 1005 – Água Branca, Piracicaba – SP. CEP: 13425-075.
* UNIMEP – Campus Centro: Rua Rangel Pestana, 762 – Centro, Piracicaba – SP. CEP: 13400-901.
São José dos Campos:
* UNIP – São José dos Campos: Rodovia Presidente Dutra, km 157,5 – pista sul, São José dos Campos – SP. CEP: 12240-420.