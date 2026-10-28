Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), prendeu na manhã desta quarta-feira (28), no município de Cerqueira César/SP, um homem de 26 anos identificado como autor de crimes de estelionato digital praticados mediante a publicação de falsos anúncios de locação de imóveis, simulação de contratos e recebimento de valores a título de aluguel.
A investigação apontou a existência de, pelo menos, quinze fatos relacionados ao mesmo investigado, supostamente praticados em diversas cidades do Estado de São Paulo, circunstância que motivou a representação pela decretação de sua prisão preventiva.
A apuração teve início após a notícia de que uma pessoa teria simulado a locação de um imóvel em Lins. A vítima, sem saber que se tratava de anúncio falso, entrou em contato com o suposto proprietário e negociou os termos da locação, tendo sido, inclusive, elaborado contrato.
Para conferir aparente legitimidade à negociação, o golpista exigia o pagamento de um valor correspondente a um mês de aluguel, quantia que era depositada diretamente em sua conta bancária.
Após receber o pagamento, o homem desaparecia, e a vítima percebia, posteriormente, que o imóvel continuava sendo anunciado para locação por uma imobiliária da cidade, e que o anúncio havia sido replicado fraudulentamente pelo investigado.
O homem confessou a prática do crime e declarou que o contrato havia sido elaborado por meio de um aplicativo de inteligência artificial. Ele responderá, em tese, pelo crime de estelionato na modalidade de fraude eletrônica, previsto no artigo 171, parágrafo 2º-A, do Código Penal, cuja pena é de reclusão de quatro a oito anos, além de multa.