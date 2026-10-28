Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), prendeu na manhã desta quarta-feira (28), no município de Cerqueira César/SP, um homem de 26 anos identificado como autor de crimes de estelionato digital praticados mediante a publicação de falsos anúncios de locação de imóveis, simulação de contratos e recebimento de valores a título de aluguel.

A investigação apontou a existência de, pelo menos, quinze fatos relacionados ao mesmo investigado, supostamente praticados em diversas cidades do Estado de São Paulo, circunstância que motivou a representação pela decretação de sua prisão preventiva.

A apuração teve início após a notícia de que uma pessoa teria simulado a locação de um imóvel em Lins. A vítima, sem saber que se tratava de anúncio falso, entrou em contato com o suposto proprietário e negociou os termos da locação, tendo sido, inclusive, elaborado contrato.