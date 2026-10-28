Lula venceu o segundo turno presidencial de domingo (25), com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de aproximadamente 4,4 milhões de votos. O resultado assegurou ao petista sua quarta vitória em uma eleição para a Presidência, depois das conquistas de 2002, 2006 e 2022.

Flávio, que terminou o primeiro turno na liderança, anunciou que pedirá a anulação do pleito. O questionamento envolve a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, de estender a votação até as 19h diante de dificuldades no transporte de eleitores. A prorrogação alcançou as seções que ainda estavam abertas; urnas encerradas não foram reabertas. A campanha de Flávio também havia solicitado ampliação do horário em determinadas localidades.

A controvérsia exige esclarecimentos e exame pelas instituições competentes. Questionamentos devem ser apresentados com fundamentos e provas, assegurado o direito de defesa. Ao mesmo tempo, a divergência não pode alimentar uma crise permanente nem servir de pretexto para desrespeitar a vontade popular. Transparência e segurança jurídica interessam a todos.

A campanha foi marcada por ataques e pelo reaparecimento de antigas feridas políticas. Em muitos momentos, as acusações ocuparam o espaço que deveria ter sido dedicado a propostas concretas. Encerrada a votação, o País precisa transformar promessas em providências e substituir a hostilidade pelo debate responsável.

Não cabe condenar o povo por suas escolhas. O eleitor é livre para decidir conforme suas convicções e necessidades. Cabe aos eleitos compreender que o mandato pertence à sociedade e que a vitória impõe obrigações maiores do que a celebração de uma conquista partidária.

Lula terá de enfrentar o desequilíbrio fiscal, preservar o poder de compra, melhorar a Saúde e a Educação e combater a violência. O desenvolvimento depende de investimentos, produtividade, empregos e uso responsável dos recursos públicos. A população espera serviços que funcionem e oportunidades que cheguem a quem mais precisa. O Brasil também necessita de uma oposição forte, vigilante e determinada. Fiscalizar despesas, denunciar irregularidades, cobrar resultados e apresentar alternativas são deveres democráticos. A firmeza da oposição deve conviver com a disposição de apoiar medidas úteis ao País.