Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na zona leste da Capital paulista que funcionava como uma central de estelionato, utilizada na aplicação de golpes financeiros contra vítimas de diferentes regiões do país.
As investigações que levaram à localização do endereço tiveram início após o registro de dois boletins de ocorrência (BOs) de estelionato, que resultaram em prejuízos financeiros para duas vítimas de Botucatu. No decorrer das apurações, foi identificado o celular usado na prática dos crimes, que foi encontrado no imóvel alvo da busca.
A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional de Botucatu, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Grupo de Operações Especiais (GOE) e 1.º Distrito Policial local. Na ação, foram apreendidos cerca de 15 celulares, notebook, HD, CPU, tablet, maquineta de cartão, simulacro de arma de fogo e porção de maconha.
Um casal que estava na residência e os materiais apreendidos foram apresentados no distrito policial da área. Durante uma análise preliminar de alguns dos celulares, foram identificadas instruções sobre como aplicar golpes, reforçando os indícios de que o local seria utilizado como base para a prática de fraudes eletrônicas.
De acordo com a Polícia Civil, todo o material apreendido será analisado para identificar novas vítimas, esclarecer a dinâmica dos crimes e verificar a participação de outros envolvidos. "A Polícia Civil prossegue com as investigações para dimensionar a extensão do esquema e identificar todos os responsáveis", diz, por meio de nota.