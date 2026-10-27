Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado na zona leste da Capital paulista que funcionava como uma central de estelionato, utilizada na aplicação de golpes financeiros contra vítimas de diferentes regiões do país.

As investigações que levaram à localização do endereço tiveram início após o registro de dois boletins de ocorrência (BOs) de estelionato, que resultaram em prejuízos financeiros para duas vítimas de Botucatu. No decorrer das apurações, foi identificado o celular usado na prática dos crimes, que foi encontrado no imóvel alvo da busca.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Seccional de Botucatu, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Grupo de Operações Especiais (GOE) e 1.º Distrito Policial local. Na ação, foram apreendidos cerca de 15 celulares, notebook, HD, CPU, tablet, maquineta de cartão, simulacro de arma de fogo e porção de maconha.