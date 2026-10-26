Os números revelam uma realidade preocupante sobre nossa relação com o movimento. Em julho de 2026, a ASICS, empresa multinacional japonesa de artigos esportivos, realizou o estudo global State of Mind, com 34 mil participantes de 31 países, incluindo o Brasil, para investigar os níveis de atividade física e sua relação com o bem-estar. A pesquisa considerou recomendações internacionais, entre elas as da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, 59% dos participantes não atingem os 150 minutos semanais de atividade física recomendados e 35% realizam menos de 30 minutos por semana. O país aparece como o terceiro com maior percentual de adultos nessa última condição entre os 31 países analisados. Outro dado impressionante: considerando aproximadamente 16 horas acordados por dia, os brasileiros estimam permanecer 88% desse período praticamente sem se movimentar cerca de 14 horas diárias. Além disso, 53% afirmam que conseguiriam permanecer três dias ou mais sem sair de casa. Entre os jovens de 18 a 24 anos, esse percentual chega a 60%.

O cenário global também preocupa. Entre os participantes dos 31 países, 53% não alcançam os níveis recomendados de atividade física e 23% realizam menos de 30 minutos semanais. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 57% não atingem as recomendações e 92% relatam consequências negativas, como piora do humor, aumento do estresse e problemas relacionados ao sono. Esses números precisam ser vistos como um alerta. Não estamos falando apenas de frequentar academias ou praticar esportes. Caminhar, pedalar, dançar e incorporar diferentes formas de movimento ao cotidiano também contribuem para uma vida mais ativa.