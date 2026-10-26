A Unimed Bauru realizou no sábado (24), a terceira edição de 2026 do tradicional Curso para Gestantes, uma iniciativa do setor de Medicina Preventiva. Gratuito e aberto a mulheres em qualquer fase da gestação, beneficiárias ou não da cooperativa. A programação reúne profissionais de diferentes áreas da saúde para abordar temas importantes, como primeiros socorros, aspectos emocionais da gestação, parto e puerpério, aleitamento materno, nutrição e sono do recém-nascido, saúde bucal da mãe e do bebê e prática de atividades físicas. O curso também contou com orientações sobre documentos e normas do Hospital Unimed Bauru (HUB) e um bate-papo especial para pais de primeira viagem.

A iniciativa busca oferecer acolhimento, informação e segurança aos futuros pais, proporcionando um espaço para esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e se preparar para as mudanças que acompanham a chegada de um bebê.