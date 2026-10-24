O espetáculo "Cárcere", do Núcleo Cênico Eu Vou Avoá, representará Bauru na V Mostra Internacional de Teatro de Marília, que reúne artistas do Brasil, México, Chile, Argentina, Peru e Iraque. A apresentação será neste sábado (24), às 19h, no Teatro Municipal "Waldir Silveira Mello", com entrada gratuita.

Convidada oficialmente para representar Bauru, a montagem integra a programação do evento, realizado entre os dias 21 e 25 de outubro pela Cia. Corpus de Teatro Físico, dirigida pelo ator e diretor chileno Gonzalo Pérez. A proposta é promover o intercâmbio cultural entre diferentes linguagens e experiências artísticas.

A apresentação terá uma nova formação cênico-musical. A dramaturgia e a atuação continuam a cargo de Vilma Rodrigues, criadora da obra, acompanhada por Sara Letícia, na viola de arco, e Jennyfer Ulbano, no contrabaixo acústico. A direção geral e artística é de Vagner Clemente, com assistência de direção e produção de Juliana Damasceno.