O espetáculo "Cárcere", do Núcleo Cênico Eu Vou Avoá, representará Bauru na V Mostra Internacional de Teatro de Marília, que reúne artistas do Brasil, México, Chile, Argentina, Peru e Iraque. A apresentação será neste sábado (24), às 19h, no Teatro Municipal "Waldir Silveira Mello", com entrada gratuita.
Convidada oficialmente para representar Bauru, a montagem integra a programação do evento, realizado entre os dias 21 e 25 de outubro pela Cia. Corpus de Teatro Físico, dirigida pelo ator e diretor chileno Gonzalo Pérez. A proposta é promover o intercâmbio cultural entre diferentes linguagens e experiências artísticas.
A apresentação terá uma nova formação cênico-musical. A dramaturgia e a atuação continuam a cargo de Vilma Rodrigues, criadora da obra, acompanhada por Sara Letícia, na viola de arco, e Jennyfer Ulbano, no contrabaixo acústico. A direção geral e artística é de Vagner Clemente, com assistência de direção e produção de Juliana Damasceno.
Com duração de aproximadamente 50 minutos e classificação indicativa de 16 anos, "Cárcere" retrata uma mulher que aparentemente conquistou o ideal de vida associado à beleza, ao casamento, ao conforto e à maternidade. Por trás dessa imagem, porém, ela enfrenta expectativas familiares e sociais que limitam sua liberdade.
Criado em 2022, o monólogo aborda aprisionamentos afetivos, familiares e sociais, além de silenciamento, violência psicológica e experiências raciais vividas pela protagonista. A metáfora da "gaiola dourada" representa um confinamento cujas grades nem sempre são visíveis.
A trajetória da montagem começou como cena curta e passou por festivais, mostras e ações culturais em Bauru, Ibitinga, Indaiatuba, Lençóis Paulista e Jaú, onde conquistou o segundo lugar no Festival Isaura Bruno, em 2026. Em 2025, chegou ao palco do Teatro Municipal de Bauru "Celina Lourdes Alves Neves", em formato ampliado.
A obra também originou o projeto "Cárcere: Vozes que se Levantam", contemplado pelo Programa de Estímulo à Cultura de Bauru (PEC) em 2025. A iniciativa promoveu atividades que aproximam teatro, música, escrita e reflexão sobre a violência contra as mulheres. Em 2026, a dramaturgia ganhou versão literária no livro "Cárcere", publicado pela Editora CRV, com autoria de Maria de Fátima Belancieri, Vilma Rodrigues e Vagner Clemente.
A nova formação amplia a presença da música ao vivo na construção das atmosferas, tensões e silêncios da narrativa. A apresentação em Marília marca mais uma etapa da produção bauruense, que mantém sua dramaturgia original e explora novas possibilidades de integração entre palavra, corpo e música.