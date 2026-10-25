Neste domingo, 25 de outubro, os brasileiros voltarão às urnas para o segundo turno, e convém que todo eleitor de fé, seja católico, protestante, evangélico ou espírita, decida o voto à luz dos valores que professa. Para quem segue a Bíblia, o primeiro desses valores antecede qualquer programa de governo, porquanto consiste em reconhecer que cristão algum sustenta ídolos. Com efeito, o primeiro mandamento determina: "Não terás outros deuses diante de mim" (Êx 20.3), e a idolatria, que não se restringe a imagens de escultura, consiste em entregar a uma criatura a confiança que só o Criador merece, seja na arte, na religião, nos relacionamentos ou na política. Por isso, o salmista adverte contra a confiança em príncipes - "Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação" Sl 146.3. Quem trata um candidato como salvador da pátria incorre no risco de transformar o voto em um ato de culto.

Nesse sentido, a postura cristã na eleição assemelha-se à do condômino em uma assembleia do prédio, pois o síndico não é dono do prédio, mas um administrador escolhido para servir, que deve prestar contas. Quando o trabalho é insatisfatório, os moradores o substituem sem ódio e, se o sucessor também fracassar, procedem a uma nova troca, o que é salutar. A mesma lógica orienta o torcedor que pede a saída do técnico e o paciente que busca outro médico para acertar o diagnóstico, porquanto a nenhum deles ocorre adorar quem o serve, mas apenas avaliar seu trabalho.

A Escritura aprofunda essa imagem, já que Paulo descreve a autoridade como "ministro de Deus para teu bem" (Rm 13.4), e Jesus ensina que a grandeza está em servir (Mc 10.43). Na parábola do administrador, ademais, o Senhor exige: "Dá contas da tua mordomia" (Lc 16.2), donde se conclui que todo síndico, de um prédio ou de um país, é um mordomo que prestará contas. Por conseguinte, o cristão não age por paixão, mas busca "a paz da cidade" (Jr 29.7), isto é, o bem-estar da nação.