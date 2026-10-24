O Brasil abriga milhões de descendentes de italianos, famílias que contribuíram para o desenvolvimento de nossas cidades, da agricultura, do comércio e da cultura.
Entretanto, o reconhecimento da cidadania italiana tornou-se, para muitos, um verdadeiro calvário burocrático.
O que deveria ser um procedimento administrativo transparente transforma-se em uma longa jornada de exigências documentais, dificuldades de agendamento e anos de espera.
O Consulado Geral da Itália em São Paulo, responsável também por Bauru e região, exemplifica essa situação.
Em fevereiro de 2024, foram abertos agendamentos para requerentes inscritos em 2015, representando aproximadamente nove anos de espera.
É razoável que descendentes aguardem tanto tempo pelo reconhecimento de suas origens?
Outra questão merece reflexão: por que não permitir o atendimento em outros consulados brasileiros com capacidade disponível?
Atualmente, a competência consular depende do local de residência, impedindo que um morador de Bauru procure atendimento em Curitiba, Porto Alegre ou Recife apenas para escapar das filas.
A tecnologia e a integração administrativa poderiam viabilizar um sistema nacional de distribuição de atendimentos, respeitando a legislação italiana e reduzindo os prazos.
Não se trata apenas de conquistar um passaporte europeu, mas de preservar a identidade, a memória familiar e os laços históricos entre Brasil e Itália.
É fundamental que as autoridades consulares ofereçam transparência sobre os prazos, a demanda existente e as medidas para melhorar o atendimento.
A comunidade ítalo-brasileira merece respeito e eficiência. O reconhecimento da cidadania não pode continuar sendo uma prova interminável de resistência burocrática.
Afinal, a história de uma família não pode permanecer indefinidamente parada em uma fila.