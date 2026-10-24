24 de outubro de 2026
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OPINIÃO

Cidadania italiana: o calvário de quem busca suas origens

Por André Biancardi | Corretor Profissional de Seguros, Cidadão Italiano e Brasileiro
| Tempo de leitura: 1 min
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O Brasil abriga milhões de descendentes de italianos, famílias que contribuíram para o desenvolvimento de nossas cidades, da agricultura, do comércio e da cultura.

Entretanto, o reconhecimento da cidadania italiana tornou-se, para muitos, um verdadeiro calvário burocrático.

O que deveria ser um procedimento administrativo transparente transforma-se em uma longa jornada de exigências documentais, dificuldades de agendamento e anos de espera.

O Consulado Geral da Itália em São Paulo, responsável também por Bauru e região, exemplifica essa situação.

Em fevereiro de 2024, foram abertos agendamentos para requerentes inscritos em 2015, representando aproximadamente nove anos de espera.

É razoável que descendentes aguardem tanto tempo pelo reconhecimento de suas origens?

Outra questão merece reflexão: por que não permitir o atendimento em outros consulados brasileiros com capacidade disponível?

Atualmente, a competência consular depende do local de residência, impedindo que um morador de Bauru procure atendimento em Curitiba, Porto Alegre ou Recife apenas para escapar das filas.

A tecnologia e a integração administrativa poderiam viabilizar um sistema nacional de distribuição de atendimentos, respeitando a legislação italiana e reduzindo os prazos.

Não se trata apenas de conquistar um passaporte europeu, mas de preservar a identidade, a memória familiar e os laços históricos entre Brasil e Itália.

É fundamental que as autoridades consulares ofereçam transparência sobre os prazos, a demanda existente e as medidas para melhorar o atendimento.

A comunidade ítalo-brasileira merece respeito e eficiência. O reconhecimento da cidadania não pode continuar sendo uma prova interminável de resistência burocrática.

Afinal, a história de uma família não pode permanecer indefinidamente parada em uma fila.

 

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