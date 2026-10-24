O Brasil abriga milhões de descendentes de italianos, famílias que contribuíram para o desenvolvimento de nossas cidades, da agricultura, do comércio e da cultura.

Entretanto, o reconhecimento da cidadania italiana tornou-se, para muitos, um verdadeiro calvário burocrático.

O que deveria ser um procedimento administrativo transparente transforma-se em uma longa jornada de exigências documentais, dificuldades de agendamento e anos de espera.