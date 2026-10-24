Todos os anos, quando chega outubro, o professor ganha maior espaço nas homenagens, nas escolas e no debate público. É um reconhecimento necessário. Mas, diante do cenário que estamos construindo para o magistério, acredito que precisamos aproveitar esse momento também para fazer uma pergunta: quem vai querer ser professor no Brasil nos próximos anos?

Não faço essa pergunta para diminuir a importância ou o compromisso de quem escolhe a profissão hoje. Faço porque os números mostram uma mudança que merece nossa atenção.

Estudo recente do Instituto Semesp aponta que, entre 2015 e 2025, o número de professores de até 24 anos no Ensino Médio caiu 31,1%, enquanto o contingente de profissionais com 60 anos ou mais cresceu 104,5%. Hoje, para cada três professores que se aposentam, apenas um novo profissional ingressa na carreira.