24 de outubro de 2026
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OPINIÃO

Tolerância é essencial

Por Ana Cláudia Motta Cardoso de Camargo |
| Tempo de leitura: 1 min
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Estou aqui pensando: o ódio não pode ser maior que a nossa capacidade de conviver!

É assustador perceber que, para algumas pessoas, pensar diferente se tornou motivo para ofender, humilhar, excluir e até agredir.

Desde quando a divergência política passou a ser justificativa para a violência?

O pluralismo político é um dos fundamentos (alicerces) da república federativa do brasil (art. 1º, v, da constituição federal). A liberdade de manifestação do pensamento também é um direito fundamental (art. 5°, Iv).

Mas parece que alguns só defendem a liberdade quando a opinião é igual à sua.

Não precisamos votar nos mesmos candidatos, defender as mesmas ideias ou compartilhar as mesmas convicções para nos respeitarmos.

Podemos trabalhar, estudar, frequentar e dividir os mesmos espaços, construir amizades e simplesmente viver em paz!

A educação deveria nos ensinar a argumentar, questionar, ouvir e conviver com as diferenças. Jamais a transformar em inimigos pessoais.

O fanatismo divide. A intolerância segrega.

O ódio desumaniza.

E a violência revela o fracasso do diálogo e de toda uma sociedade que está doente.

Não existe democracia verdadeira quando o respeito depende da posição política de alguém.

Pensar diferente não é uma ofensa.

Agredir quem pensa diferente é que deveria nos envergonhar!

Que a nossa maior demonstração de força não esteja na agressividade ou no grito, mas na inteligência, na educação e na capacidade de respeitar o outro.

Afinal, de que adianta defender a liberdade se você não suporta que o outro seja livre para discordar?

 

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