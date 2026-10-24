Estou aqui pensando: o ódio não pode ser maior que a nossa capacidade de conviver!
É assustador perceber que, para algumas pessoas, pensar diferente se tornou motivo para ofender, humilhar, excluir e até agredir.
Desde quando a divergência política passou a ser justificativa para a violência?
O pluralismo político é um dos fundamentos (alicerces) da república federativa do brasil (art. 1º, v, da constituição federal). A liberdade de manifestação do pensamento também é um direito fundamental (art. 5°, Iv).
Mas parece que alguns só defendem a liberdade quando a opinião é igual à sua.
Não precisamos votar nos mesmos candidatos, defender as mesmas ideias ou compartilhar as mesmas convicções para nos respeitarmos.
Podemos trabalhar, estudar, frequentar e dividir os mesmos espaços, construir amizades e simplesmente viver em paz!
A educação deveria nos ensinar a argumentar, questionar, ouvir e conviver com as diferenças. Jamais a transformar em inimigos pessoais.
O fanatismo divide. A intolerância segrega.
O ódio desumaniza.
E a violência revela o fracasso do diálogo e de toda uma sociedade que está doente.
Não existe democracia verdadeira quando o respeito depende da posição política de alguém.
Pensar diferente não é uma ofensa.
Agredir quem pensa diferente é que deveria nos envergonhar!
Que a nossa maior demonstração de força não esteja na agressividade ou no grito, mas na inteligência, na educação e na capacidade de respeitar o outro.
Afinal, de que adianta defender a liberdade se você não suporta que o outro seja livre para discordar?