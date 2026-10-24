O WhatsApp se tornou um dos canais mais importantes para o relacionamento entre empresas e clientes no Brasil. Para muitos negócios, ele concentra vendas, suporte, cobranças, agendamentos, dúvidas, negociações e pós-venda. Por isso, mudanças no funcionamento da API Oficial do WhatsApp precisam ser acompanhadas com atenção pelas empresas que dependem desse canal todos os dias.

A partir de 1º de outubro de 2026, respostas não-template enviadas por empresas via WhatsApp Business API passam a ser cobradas por mensagem entregue. A mudança vale para operações realizadas pela API Oficial e não afeta conversas feitas diretamente pelo WhatsApp pessoal ou pelo aplicativo WhatsApp Business.

Na prática, a lógica fica simples: quando o cliente envia uma mensagem, esse recebimento não gera cobrança. O custo aparece quando a empresa responde pela API Oficial. Se a resposta enviada for um template aprovado, a cobrança segue a categoria correspondente, como marketing, utilidade ou autenticação. Se for uma resposta livre, dentro da janela de atendimento, ela passa a ser cobrada conforme a nova regra.