Na medicina, Rudolf Virchow é um dos principais exemplos da história. Nasceu em Schievelbein, 1821, na antiga Prússia que precedeu a Alemanha. Não dá para indicar qual foi a sua maior obra pela magnitude e amplitude, sendo considerado o Pai da Patologia Moderna e o Pai da Medicina Social e Preventiva. Ele descobriu que toda célula vem de uma outra célula, e as células quando modificadas darão origem às doenças nos órgãos e tecidos. Hoje parece óbvio, mas isto significou uma revolução, pois as doenças eram atribuídas aos líquidos e fluidos malignos mágicos ou enfeitiçados como apregoavam.

Em sua graduação aos 19 anos, ele escreveu que uma vida cheia de trabalho e missões, não representava uma carga, mas sim uma benção. Aos 25 anos, já havia descoberto o fibrinogênio, leucocitose e leucemia. Foi Virchow que estabeleceu a verdadeira natureza do pus, das células necróticas, dos sarcomas e dos fibromiomas uterinos. Criou as palavras “hiperplasia” e “isquemia” e nomeou muitos tumores.

CRIOU A BIÓPSIA