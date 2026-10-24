Na medicina, Rudolf Virchow é um dos principais exemplos da história. Nasceu em Schievelbein, 1821, na antiga Prússia que precedeu a Alemanha. Não dá para indicar qual foi a sua maior obra pela magnitude e amplitude, sendo considerado o Pai da Patologia Moderna e o Pai da Medicina Social e Preventiva. Ele descobriu que toda célula vem de uma outra célula, e as células quando modificadas darão origem às doenças nos órgãos e tecidos. Hoje parece óbvio, mas isto significou uma revolução, pois as doenças eram atribuídas aos líquidos e fluidos malignos mágicos ou enfeitiçados como apregoavam.
Em sua graduação aos 19 anos, ele escreveu que uma vida cheia de trabalho e missões, não representava uma carga, mas sim uma benção. Aos 25 anos, já havia descoberto o fibrinogênio, leucocitose e leucemia. Foi Virchow que estabeleceu a verdadeira natureza do pus, das células necróticas, dos sarcomas e dos fibromiomas uterinos. Criou as palavras “hiperplasia” e “isquemia” e nomeou muitos tumores.
CRIOU A BIÓPSIA
Foi Virchow que criou a biópsia em 1874, quando preconizou obter um fragmento da porção doente para ser examinado ao microscópio, recebendo o diagnostico final. Um gênio.
O imperador alemão ficou doente na faringe e, quase moribundo, chamaram um famoso cirurgião britânico. Ao ser sugerido por Virchow que fizesse uma biopsia para ele fechar o diagnóstico microscópico, coletou o material em local errado, fora da área da doença, apenas para desmoralizar o método criado e o próprio Virchow. Mas, ele contornou o problema, coletando pela segunda vez, ele mesmo o material. Foi mestre do diagnostico e profundo conhecedor da maldade humana.
LIDER SEMPRE
Em 1848, Virchow tornou-se membro de uma comissão do governo prussiano para estudar um surto de tifo na Silésia. O seu relatório continha não somente uma severa crítica às regras de higiene da província, como também uma dura condenação das injustiças sociais prevalentes. Ele sempre compunha as comissões governamentais para analisar as tragédias frequentes da saúde pública, mesmo a contragosto do governo pela sua credibilidade.
Em quase todos os relatórios, concluía-se que o meio ambiente deprimente onde viviam os trabalhadores, alimentações deficientes e as péssimas condições de trabalho eram as causas. Foi precursor da prevenção das doenças e seus argumentos fazia com que a medicina se apoderava e avançava cada vez mais. Em 1858 montou um surpreendente Museu de Patologia em Berlim, atuando ativamente no ensino e na pesquisa. Nesta época, publicou um livro intitulado “Patologia Celular”, onde fez contribuições à histologia e anatomia patológica, bem como ao estudo de certas doenças como leucemia, trombose, embolia e flebite que continuam válidos até hoje.
A classificação dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso deveu-se a Virchow. Demonstrou ainda a presença de neuroglia no cérebro e da corda espinhal, descobriu a hematoidina cristalina e estabeleceu a estrutura básica do cordão umbilical. Sua atuação foi ativa na arqueologia e na antropologia germânicas com suas publicações.
Em 1862, foi eleito para o parlamento e por 30 anos liderou os políticos em oposição a Otto von Bismarck, o marechal de ferro, um déspota e cruel ditador. Como político lutou e conseguiu melhorar as condições de saúde dos trabalhadores.
Como grande orador, suas aulas eram disputadas por estudantes de todo o mundo. A cada ano recebia novas honrarias. Aos 80 anos, foi homenageado com uma festividade de caráter nacional com representantes de quase todos os países. Faleceu no ano seguinte, em 1902.
REFLEXÃO FINAL
Virchow deixou claro que se as condições de vida e de trabalho fossem minimamente boas, não existiria fome e miséria. Deixou claro que se todos tivessem os benefícios do trabalho, seríamos saudáveis e felizes. Os benefícios médicos e sociais de suas denúncias permanecem até hoje na Alemanha.