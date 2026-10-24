Quiet beauty é um termo inglês que pode ser traduzido como beleza silenciosa ou discreta. Na prática, tem a ver com evitar excessos e manter uma beleza sutil, sem querer parecer aquilo que a gente não é, e melhorar os aspectos que nos incomodam com naturalidade.
Dessa forma, o quiet beauty na dermatologia envolve procedimentos e cuidados que garantem qualidade e saúde à pele. Nesta coluna, eu explico mais sobre o assunto.
O quiet beauty na dermatologia
Na dermatologia, a ideia de quiet beauty se traduz em naturalidade, sutileza e preservação da nossa individualidade. Então, em vez de transformar ou padronizar os traços, a proposta é cuidar da pele e promover rejuvenescimento de maneira gradual, respeitando a anatomia e as características únicas de cada pessoa.
É uma estética em que o resultado não precisa ser reconhecido de cara como um procedimento. A pele parece mais saudável, descansada, uniforme e luminosa, enquanto os traços permanecem preservados. Sabe aquele rosto que tem a pele saudável, com glow, mas sem mudanças drásticas? É disso que se trata o conceito.
Assim, este conceito se traduz em três princípios:
prevenir antes de corrigir,
tratar sem descaracterizar e
melhorar sem exagerar.
Se você gosta dessa ideia, a seguir eu comento sobre os tratamentos que mais estão conectados com o quiet beauty!
1. Bioestimuladores de colágeno
Eles estimulam a produção de colágeno, trazendo uma melhora progressiva da qualidade e da firmeza da pele. A ideia não é criar volume artificial, mas favorecer uma pele mais firme e estruturada ao longo do tempo, com 100% de respeito à anatomia de cada um.
2. Skinboosters e hidratação injetável
Indicados para melhorar aspectos como hidratação, viço, textura e luminosidade, podem contribuir para uma aparência mais saudável sem modificar demais os contornos faciais.
É a clássica intervenção em que o objetivo é notado mais como “nossa, que pele saudável” do que com jeito de que você mexeu em algo.
3. Toxina botulínica em abordagem natural
Dentro do quiet beauty, a toxina botulínica é usada de uma forma mais conservadora, buscando suavizar linhas de expressão sem eliminar completamente a movimentação facial. O objetivo é preservar a expressividade e evitar uma aparência estática demais.
4. Ácido hialurônico com foco estrutural
O ácido hialurônico também aparece na abordagem de cuidado quando utilizado de forma criteriosa e individualizada. Em vez de buscar grandes mudanças de volume, a proposta é restaurar proporções — como aumentar de leve o volume dos lábios que a gente perde conforme o envelhecimento.
5. Lasers e tecnologias para qualidade da pele
Tecnologias como lasers, radiofrequência e outras modalidades de estímulo tecidual também se adequam ao quiet beauty por atuarem na qualidade da pele, tratando alterações de textura, pigmentação, flacidez e sinais de fotoenvelhecimento. De novo, é sobre melhorar a pele, não virar outra pessoa.
6. Peelings e tratamentos de renovação cutânea
Peelings e outros tratamentos voltados à renovação da pele proporcionam melhora de textura, luminosidade e uniformidade, especialmente quando indicados de maneira personalizada. São intervenções que conversam com a ideia de uma beleza mais discreta e progressiva.
Além dos procedimentos, o quiet beauty chega na nossa própria rotina dermatológica: fotoproteção, antioxidantes, retinoides, hidratantes e tratamentos individualizados fazem parte de uma estratégia de manutenção da saúde e da aparência da pele.
Minha dica é a seguinte: converse com o seu dermatologista pra entender o que você já faz e o que pode evoluir.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027