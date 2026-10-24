Dessa forma, o quiet beauty na dermatologia envolve procedimentos e cuidados que garantem qualidade e saúde à pele. Nesta coluna, eu explico mais sobre o assunto.

Quiet beauty é um termo inglês que pode ser traduzido como beleza silenciosa ou discreta. Na prática, tem a ver com evitar excessos e manter uma beleza sutil, sem querer parecer aquilo que a gente não é, e melhorar os aspectos que nos incomodam com naturalidade.

Na dermatologia, a ideia de quiet beauty se traduz em naturalidade, sutileza e preservação da nossa individualidade. Então, em vez de transformar ou padronizar os traços, a proposta é cuidar da pele e promover rejuvenescimento de maneira gradual, respeitando a anatomia e as características únicas de cada pessoa.

É uma estética em que o resultado não precisa ser reconhecido de cara como um procedimento. A pele parece mais saudável, descansada, uniforme e luminosa, enquanto os traços permanecem preservados. Sabe aquele rosto que tem a pele saudável, com glow, mas sem mudanças drásticas? É disso que se trata o conceito.

Assim, este conceito se traduz em três princípios: