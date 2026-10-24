Quando pensamos em um ensaio fotográfico, é comum que a primeira preocupação seja: o que vou vestir? Mas, antes da roupa, do cenário ou das poses, existe uma pergunta muito mais importante: o que eu quero comunicar? Um ensaio não começa diante da câmera. Começa em uma conversa.

É preciso compreender quem é aquela mulher, qual momento de vida está vivendo, por que decidiu fazer aquelas fotografias e, principalmente, como deseja

se sentir e ser percebida através delas.

Uma mulher que busca imagens para sua vida profissional, por exemplo, tem necessidades completamente diferentes de uma jovem que celebra seus 15 anos

ou de alguém que deseja registrar uma fase importante da própria história.