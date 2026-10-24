Quando pensamos em um ensaio fotográfico, é comum que a primeira preocupação seja: o que vou vestir? Mas, antes da roupa, do cenário ou das poses, existe uma pergunta muito mais importante: o que eu quero comunicar? Um ensaio não começa diante da câmera. Começa em uma conversa.
É preciso compreender quem é aquela mulher, qual momento de vida está vivendo, por que decidiu fazer aquelas fotografias e, principalmente, como deseja
se sentir e ser percebida através delas.
Uma mulher que busca imagens para sua vida profissional, por exemplo, tem necessidades completamente diferentes de uma jovem que celebra seus 15 anos
ou de alguém que deseja registrar uma fase importante da própria história.
Por isso, não existe uma fórmula única. Roupas, acessórios, cenários, poses e até a escolha da luz precisam conversar com a história e com a intenção de cada
ensaio. Afinal, uma fotografia bonita é capaz de registrar um momento. Mas uma imagem construída com intenção pode comunicar muito mais: personalidade, identidade, confiança e até a fase que estamos vivendo.
É por isso que um ensaio não deveria ser apenas sobre produzir boas fotos. Deveria ser sobre se reconhecer nelas. Quando existe coerência entre quem somos, o que queremos comunicar e as escolhas visuais que fazemos, a fotografia deixa de ser apenas um registro... E passa a contar uma história com intenção!