Medidas que oferecem benefícios imediatos precisam ser avaliadas pelos custos e resultados ao longo do tempo. A pergunta central é como crescer hoje sem comprometer as oportunidades de amanhã.

O segundo turno presidencial deste domingo (25) coloca em debate diferentes caminhos para a economia brasileira. Mais do que promessas, o eleitor precisa observar como cada candidatura pretende financiar suas propostas. Consumo, investimento, inflação, emprego e dívida pública estão diretamente ligados a essa escolha. O crescimento econômico é importante, mas sua qualidade e sua sustentabilidade também contam.

O modelo que prioriza o consumo aposta no fortalecimento da renda e do poder de compra das famílias. Transferências de renda, crédito e valorização dos salários podem estimular o comércio e os serviços. Com mais vendas, empresas podem ampliar a produção e contratar trabalhadores. O risco aparece quando a demanda cresce acima da capacidade de oferta ou depende excessivamente de crédito. Se houver desequilíbrio fiscal, a confiança pode diminuir e os juros permanecer elevados. O consumo é um motor importante, mas precisa ser acompanhado de produtividade, investimento e estabilidade.

Responsabilidade fiscal: por que ela importa?

A responsabilidade fiscal busca compatibilizar despesas, receitas e compromissos financeiros do governo. Quando o mercado confia na trajetória das contas públicas, o risco percebido sobre a economia pode diminuir. Isso pode favorecer a queda dos juros futuros, o investimento e melhores condições de financiamento. Entretanto, anunciar disciplina fiscal não basta: é necessário apresentar medidas concretas e executáveis. Cortes, revisão de despesas e aumento de eficiência exigem escolhas políticas e negociação no Congresso. Contas públicas sustentáveis não são um fim em si mesmas, mas uma condição para financiar o desenvolvimento de forma duradoura.