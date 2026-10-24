O segundo turno presidencial deste domingo (25) coloca em debate diferentes caminhos para a economia brasileira. Mais do que promessas, o eleitor precisa observar como cada candidatura pretende financiar suas propostas. Consumo, investimento, inflação, emprego e dívida pública estão diretamente ligados a essa escolha. O crescimento econômico é importante, mas sua qualidade e sua sustentabilidade também contam.
Medidas que oferecem benefícios imediatos precisam ser avaliadas pelos custos e resultados ao longo do tempo. A pergunta central é como crescer hoje sem comprometer as oportunidades de amanhã.
Crescer pelo consumo: oportunidades e limites
O modelo que prioriza o consumo aposta no fortalecimento da renda e do poder de compra das famílias. Transferências de renda, crédito e valorização dos salários podem estimular o comércio e os serviços. Com mais vendas, empresas podem ampliar a produção e contratar trabalhadores. O risco aparece quando a demanda cresce acima da capacidade de oferta ou depende excessivamente de crédito. Se houver desequilíbrio fiscal, a confiança pode diminuir e os juros permanecer elevados. O consumo é um motor importante, mas precisa ser acompanhado de produtividade, investimento e estabilidade.
Responsabilidade fiscal: por que ela importa?
A responsabilidade fiscal busca compatibilizar despesas, receitas e compromissos financeiros do governo. Quando o mercado confia na trajetória das contas públicas, o risco percebido sobre a economia pode diminuir. Isso pode favorecer a queda dos juros futuros, o investimento e melhores condições de financiamento. Entretanto, anunciar disciplina fiscal não basta: é necessário apresentar medidas concretas e executáveis. Cortes, revisão de despesas e aumento de eficiência exigem escolhas políticas e negociação no Congresso. Contas públicas sustentáveis não são um fim em si mesmas, mas uma condição para financiar o desenvolvimento de forma duradoura.
Juros altos: o custo que chega à vida real
A taxa de juros elevada afeta quem financia a casa, compra um veículo ou parcela uma dívida. Também encarece o capital de giro das empresas e dificulta projetos de expansão.
Na economia brasileira, a política monetária é conduzida pelo Banco Central, que avalia inflação e expectativas. O cenário fiscal influencia essas expectativas e pode dificultar ou facilitar o trabalho da autoridade monetária. Por isso, a redução sustentável dos juros depende de mais fatores do que uma decisão presidencial. O objetivo deve ser criar condições para juros menores sem provocar uma nova rodada de inflação.
A promessa de juros menores: o que precisa acontecer?
A oposição sinaliza que a redução do risco fiscal poderia abrir espaço para juros menores.
A lógica econômica é que maior confiança nas contas públicas pode reduzir prêmios de risco e juros de mercado. Mas essa possibilidade depende de um plano fiscal crível, com metas, medidas e execução consistente. Também é necessário que a inflação e suas expectativas permitam o afrouxamento da política monetária. O Banco Central mantém a responsabilidade pelas decisões sobre a Selic, conforme seu mandato. Portanto, juros menores podem ser uma consequência de maior confiança. A oposição sinaliza isso.
Situação e oposição: duas estratégias, uma prova de realidade
A estratégia associada à situação enfatiza renda, consumo e estímulos à atividade econômica. A oposição destaca a responsabilidade fiscal como caminho para recuperar confiança e reduzir o risco econômico. O primeiro modelo precisa demonstrar que consegue estimular a demanda sem pressionar a inflação e a dívida. O segundo precisa provar que o ajuste das contas pode ocorrer sem sufocar o crescimento e o emprego.
Ambos serão avaliados pela capacidade de transformar propostas em resultados concretos. O que importa não é apenas o discurso, mas a combinação de crescimento, estabilidade e melhoria de vida.
Depois das urnas, a economia cobra resultados
A eleição termina no domingo, mas os desafios econômicos continuarão na segunda-feira.
O próximo governo precisará enfrentar as contas públicas, a inflação, o custo do crédito e a produtividade. O mercado observará a equipe econômica, as primeiras medidas e a relação com o Congresso. Famílias e empresas precisarão de previsibilidade para consumir, contratar e investir com segurança. Nenhum modelo econômico funciona apenas com anúncios: são necessárias credibilidade, execução e avaliação dos resultados. No fim, a melhor política econômica será aquela capaz de gerar crescimento sustentável, emprego e renda sem perder o controle das contas públicas. Avalie as propostas e veja qual delas têm maior se sustenta ao longo do tempo. O futuro do país está em nossas mãos.
Mude já, mude para melhor!
Voto consciente, voto pelo futuro do país. Mude já, mude para melhor!