A Polícia Civil, por meio de equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, recuperou, nesta quarta-feira (21), aparelhos celulares e frascos de perfumes que haviam sido furtados no fim de semana de um centro de inovação tecnológica da cidade. Três funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a unidade são investigados pelo crime e, além de apurar a eventual participação de outras pessoas também, a polícia tenta recuperar os demais produtos levados.

A reportagem apurou que os aparelhos celulares e perfumes furtados de uma sala do centro de inovação haviam sido doados pela Receita Federal. No caso dos perfumes, a doação ocorreu para que eles fossem manipulados visando à produção de velas aromáticas. No total, de acordo com a polícia, foram furtados 61 celulares. Já a quantidade de frascos de perfume levados do local não foi revelada.

Após investigações, o SIG da CPJ cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão e recuperou quase a totalidade dos perfumes furtados (112 frascos), além de alguns celulares e R$ 460,00. Os três suspeitos foram ouvidos e responderão por furto qualificado. As investigações buscam, agora, localizar os demais produtos, que teriam sido revendidos, e identificar e responsabilizar os receptadores.