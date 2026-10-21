A Polícia Civil de Bauru realiza, nesta quarta-feira (21), uma apreensão de drogas, armas e munições no Jardim Chapadão. Um homem foi preso em flagrante. Até o momento, foram encontradas duas pistolas, uma de calibre 9 milímetros e outra de calibre .380, além de uma espingarda. O material inclui ainda dez pacotes de munições dos calibres .40 e .45, além de 29 munições de fuzil.

Também foram apreendidas, segundo a polícia, aproximadamente 18 embalagens brutas de maconha, um tijolo de cocaína e outras quatro porções brutas da mesma droga, além de uma porção bruta de crack. No local, cujo endereço foi preservado, os agentes também encontraram materiais utilizados no preparo e na embalagem dos entorpecentes, cinco balanças e um equipamento para selagem a vácuo das drogas.

O caso está em andamento e será finalizado no final do dia.