O segundo turno da eleição presidencial de 2026 coloca diante dos brasileiros diferentes projetos de governo. É natural que seja assim. Democracia pressupõe escolhas e visões distintas sobre a gestão pública. Porém, há algo que precisa transcender ao resultado das urnas: a conquista de um patamar mais elevado de desenvolvimento.

O próximo presidente encontrará um país que não pode perder mais tempo discutindo apenas o que nos divide. Há fatores que não são partidários ou ideológicos. São questões de Estado e dizem respeito ao presente e ao futuro de quem vive, trabalha e empreende no Brasil. Precisamos crescer mais e melhor, com ganhos concretos de produtividade, investimento, inovação, infraestrutura, competitividade, preservação ambiental, empregos e bem-estar humano. E ver o Brasil pacificado, chega de divisão que não soma.

Não há inclusão socioeconômica sustentável sem trabalho. Programas de transferência de renda são importantes para enfrentar a vulnerabilidade social e devem ser mantidos enquanto necessário, mas é a criação de empregos em grande escala que permite ampliar renda e outorgar autonomia ao nosso povo. Nesse sentido, carecemos de uma estratégia sistemática abrangendo a indústria, o comércio, os serviços, o agronegócio, a infraestrutura e a economia digital.