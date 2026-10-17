O mundo colocou um aparelho na palma da mão e, em troca, entregou parte da própria tranquilidade. As redes sociais prometeram aproximar pessoas, democratizar a informação e dar voz a todos. Conseguiram fazer tudo isso em alguma medida.

Mas também transformaram a atenção humana em mercadoria, a comparação em hábito e a indignação em combustível. O resultado é uma sociedade permanentemente conectada, mas nem por isso mais feliz, mais equilibrada ou mais capaz de conviver.

Um levantamento da Gallup publicado em outubro de 2026 mostra que 81% dos adultos, na mediana dos 97 países pesquisados, usaram redes sociais nos sete dias anteriores. Entre pessoas de 15 a 29 anos, o índice chegou a 95%. Quase metade dos jovens dessa faixa etária se enquadra no grupo de uso intenso, com duas horas diárias ou mais.