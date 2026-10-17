Mesmo sob um governo sem capacidade de desenvolver o nosso país, o setor agropecuário brasileiro continua dando um show. Em 2025, o agro representou quase metade de todas as exportações do Brasil, movimentando US$ 169,2 bilhões. Esse resultado poderia ser ainda melhor se o governo, em vez de destinar R$ 354 bilhões a pacotes de bondades eleitoreiras sem apelo estrutural, tivesse investido uma fatia expressiva desses recursos em ciência e tecnologia. Um exemplo claro é a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), criada na década de 1970, responsável por colocar o agro brasileiro em posição de destaque mundial. O orçamento atual da entidade para pesquisas é insuficiente (para este ano de apenas R$ 371,5 bi); o ideal seria elevar os investimentos para R$ 500 milhões, — o equivalente a uma pequena fração dos bilhões utilizados de forma irresponsável pelo governo.

A despeito dos gargalos, os números gerais do comércio exterior seguem impulsionados pelo campo.

Até setembro deste ano, as exportações totais subiram 10,4%, acumulando US$ 285 bilhões. As importações alcançaram US$ 222 bilhões (alta de 5%), garantindo um superávit comercial de US$ 62 bilhões nos primeiros nove meses do ano — um crescimento de 35% em relação ao mesmo período de 2025. Vale ressaltar também que, no âmbito das negociações do acordo Mercosul-União Europeia, as exportações brasileiras para o bloco europeu cresceram 30,7% desde maio, somando US$ 44,17 bilhões até setembro.