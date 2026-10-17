Uma providência urgente da Companhia de Saneamento de Bauru (CSB) seria implantar um saneamento no lamentável, deprimente, ridículo e vexatório serviço de atendimento telefônico (?).

Qualquer mudança, alteração, inovação gera expectativa de melhoria em termos de prestação de serviço. Mas a realidade é outra.

Liguei para a CSB em dias e de horários diferentes. A gravação informou que a espera seria de oito minutos e quando era para ser atendido o robô disse que não tinha assistente disponível. Isso se repetiu várias vezes. Em outros dias, a espera é 30 a 60 minutos. A CSB ligou em casa e o famigerado robô perguntou qual érea a minha opinião sobre iluminação pública ??? Nota zero.