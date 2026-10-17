A pessoa perdeu o emprego por questão do tarifaço imputado pelos EUA às empresas no Brasil. Esse trabalhador sem o devido e verdadeiro conhecimento da realidade, com sua mente tomada pela ignorância do verdadeiro conhecimento, tendo em vista que dia após dia falava mal do governo. Sempre almejando e desejando não ver a hora em que os EUA adentrassem no país para fazer “justiça” em beneficio as necessidades que ele sempre acreditou.

Pois bem, o tão almejado dia para ele chegou. O tarifaço foi implantado e a empresa na qual trabalhava, não podendo suportar os elevados percentuais de créditos imputados aos produtos de exportações. E foi que mediante a implantação desse processo, logo os cortes de trabalhadores, também foram realizados em diversas empresas. Por sorte ou azar dele, a empresa em que trabalhava sentiu o baque “marcantológico”, consequen temente, ele recebeu sua demissão. Foi então que no dia seguinte a sua demissão que ele vai até a um posto de atendimento social e lá se inscreveu no Bolsa Família. Projeto Social que tanto criticou e atacou, dizendo que esse Programa Social, era um verdadeiro Programa “Vagabundial”, afirmando que é ele fora criado pra gente “atoa” e “vagabunda”.

Porém, após uns meses sem conseguir emprego, mas tendo o mínimo para sustentar sua família com o alimento com o usufruto do Bolsa Família, foi ele, convidado por um “amigo” que sempre era por ele maltratado e humilhado, a fazer um teste na empresa em que trabalha. Lá se apresentando e tendo sido achado ser possível trabalhar naquela empresa. Foi então que quando do registro dele no departamento pessoal se sentiu no direito de fazer a seguinte argumentação a pessoa que o atendia. - “Você não poderia me registrar somente após três meses de trabalho?